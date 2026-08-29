Минобороны: системы ПВО уничтожили 313 беспилотников ВСУ над Россией за ночь

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 313 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территориями регионов России за ночь.
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