Генсек ООН обеспокоен ударами Израиля по Ходейде в Йемене

REUTERS/Israeli Army/Handout via REUTERS Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность ударом израильских ВВС по йеменскому городу Ходейда и призвал к максимальной сдержанности, говорится в распространенном офисом главы всемирной организации заявлении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии