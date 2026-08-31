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Наше Ховрино

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Подземные и надземные пешеходные переходы промоют в Ховрине в преддверии Дня города

Более 700 подземных и надземных пешеходных переходов промоют специалисты комплекса городского хозяйства в преддверии Дня города, который в этом году отмечается 5 и 6 сентября.

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