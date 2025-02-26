Пинчук растоптала Чобаняна, который наслаждается дурной славой: «Цирк! Я не выдержу и полетят пух и перья!»

Ирина Пинчук вооружилась по полной, чтобы пережить болезненный развод с Араем Чобаняном. Звезда реалити постоянно проводит время с друзьями, не забывает о психологической терапии и устраивает сеансы саморефлексии в соцсетях.
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