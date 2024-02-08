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Армия НАТО собирается на Восточный фронт. Почему сейчас?

Армия НАТО собирается на Восточный фронт. Почему сейчас?

КОТ  КОСТЯН Россия упорно, даже как-то обидно не желает переводить боевые действия за рамки текущей операции.

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Комментарии
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ИП
Игорь Петров
И, где будем их хоронить?
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4 час.
v
viach
Игорь, наверно они и штабы НАТО, как центры принятия решений уже перепрятали, так что вопрос похорон надеются навесить на нас. Думаю, они напрасно горячатся.
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4 час.
ЕБ
Евгений Бут
Если НАТО сунется будет не СВО, а война, полетят сарматы и посейдоны! Не будут церемонится!
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3 час.

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