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Калужские новости

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Калуга: 3 сентября отключат холодную воду на улице Московской

Калуга: 3 сентября отключат холодную воду на улице Московской

Ограничение подачи воды связано с плановыми ремонтными работами на городском водопроводе, после их завершения возможно временное ухудшение качества воды.

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