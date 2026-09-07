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В большой семье. Как баянист, инженер и предприниматель создали в Астрахани трио гусляров

В большой семье. Как баянист, инженер и предприниматель создали в Астрахани трио гусляров

Астрахань богата музыкальными традициями. Старейшая консерватория, крупнейший на юге страны театр оперы и балета, филармония, признанные исполнители и музыкальные коллективы.

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