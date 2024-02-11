Маск заявил об отсутствии сделок с Россией по продаже терминалов Starlink

Компания SpaceX никогда не продавала терминалы спутниковой связи Starlink России. Об этом заявил американский предприниматель и миллиардер Илон Маск на своей странице в соцсети X (бывший Twitter) в воскресенье, 11 февраля.
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