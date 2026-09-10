Конкурс «Открой#Космос» ждёт юных художников из Западного Дегунина

Представьте: ваш ребенок рисует в альбоме за кухонным столом, а спустя пару месяцев этот же рисунок оказывается на борту настоящего спутника, летящего над Землей.
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