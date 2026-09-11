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Россияне на совместимых Android-смартфонах точно получат 5G. Доступ владельцев iPhone зависит от решения Apple

Россияне на совместимых Android-смартфонах точно получат 5G. Доступ владельцев iPhone зависит от решения Apple

В Минцифры обещают открыть доступ к сетям пятого поколения всем совместимым Android-смартфонам Пользователи Android-смартфонов в российских городах смогут подключаться к сетям 5G.

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