Россияне на совместимых Android-смартфонах точно получат 5G. Доступ владельцев iPhone зависит от решения Apple

В Минцифры обещают открыть доступ к сетям пятого поколения всем совместимым Android-смартфонам Пользователи Android-смартфонов в российских городах смогут подключаться к сетям 5G.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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