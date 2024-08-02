Сбербанк предупредил россиян, на чьих телефонах есть приложение «Сбер Онлайн» об опасности Юлия ЧелкановаСегодняшние технологии делают нашу жизнь проще и удобнее, но, к сожалению, они также открывают двери для киберпреступников.