Сбербанк предупредил россиян, на чьих телефонах есть приложение «Сбер Онлайн» об опасности Юлия ЧелкановаСегодняшние технологии делают нашу жизнь проще и удобнее, но, к сожалению, они также открывают двери для киберпреступников.
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