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В Госдуме предложили обязать владельцев собак опасных пород получать лицензию

В Госдуме предложили обязать владельцев собак опасных пород получать лицензию

Депутаты Государственной Думы от ЛДПР разработали законопроект, в соответствии с которым владельцев собак потенциально опасных пород обяжут получить лицензию на их содержание, а частным лицам запретят разведение таких животных, сообщает РИА Новости.

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