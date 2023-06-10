В Госдуме предложили обязать владельцев собак опасных пород получать лицензию

Депутаты Государственной Думы от ЛДПР разработали законопроект, в соответствии с которым владельцев собак потенциально опасных пород обяжут получить лицензию на их содержание, а частным лицам запретят разведение таких животных, сообщает РИА Новости.
Депутаты Государственной Думы от ЛДПР разработали законопроект, в соответствии с которым владельцев собак потенциально опасных пород обяжут получить лицензию на их содержание, а частным лицам запретят разведение таких животных, сообщает РИА Новости.
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