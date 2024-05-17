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В Рязани прошёл заключительный телемост проекта «Боевое братство навек!»

В нём приняли участие начальник управления культуры города Рязани Надежда Майорова, начальник кафедры военно-политической работы в войсках (силах) РВВДКУ, гвардии полковник Тимофей Юдин, а также ветераны ВДВ и Герои России.

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