В Рязани прошёл заключительный телемост проекта «Боевое братство навек!»

В нём приняли участие начальник управления культуры города Рязани Надежда Майорова, начальник кафедры военно-политической работы в войсках (силах) РВВДКУ, гвардии полковник Тимофей Юдин, а также ветераны ВДВ и Герои России.
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