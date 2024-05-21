Молдова стала первой страной, подписавшей Пакт о безопасности и обороне с ЕС

Правительственная делегация Молдовы во главе с премьер-министром Дорином Речаном и вице-премьером по вопросам европейской интеграции Кристиной Герасимовой подписала во вторник, 21 мая, в Брюсселе Соглашение о партнерстве в области безопасности и обороны с Республика Молдова стала первой страной, ….