Дмитриев: результаты выборов в ФРГ - историческое унижение Мерца

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил в своем аккаунте в соцсети X, что результаты выборов в Германии являются историческим унижением для канцлера ФРГ Фридриха Мерца.