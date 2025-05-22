Разработчики Guilty Gear -Strive- представили музыкальную тему Юники** Ком...

Разработчики Guilty Gear -Strive- представили музыкальную тему ЮникиКомпания Arc System Works опубликовала официальную тему CARPE DIEM для Юники, новейшего персонажа серии Guilty Gear Strive, который появится в Guilty Gear -Strive-Читать дальше → источник#Arc_System_Works.
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