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Царьград

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ФСБ: челябинец, призывавший свергнуть власть, осужден за терроризм и экстремизм

ФСБ: челябинец, призывавший свергнуть власть, осужден за терроризм и экстремизм

За призывы к насилию в отношении чиновников и силовиков он получил солидный срок. Житель Челябинской области приговорен к шести годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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