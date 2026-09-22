ФСБ: челябинец, призывавший свергнуть власть, осужден за терроризм и экстремизм

За призывы к насилию в отношении чиновников и силовиков он получил солидный срок. Житель Челябинской области приговорен к шести годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
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