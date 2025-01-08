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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Google формирует команду для «моделирования мира» на основе ИИ для игр и обучен...

Google формирует команду для «моделирования мира» на основе ИИ для игр и обучен...

Google формирует команду для «моделирования мира» на основе ИИ для игр и обучения роботовGoogle DeepMind формирует новую исследовательскую группу по искусственному интеллекту (ИИ), которая займётся разработкой ИИ-моделей, способных имитировать физические среды для обучения роботов и создания реалистичных игровых вселенных.

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