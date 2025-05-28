Ретроспективный взгляд на ракету ближнего действия AGM-69A SRAM Фото 1. Бомбардировщик Boeing B-52 с ракетами AGM-69A SRAM, подвешенными под пилонами крыльев.
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Ретроспективный взгляд на ракету ближнего действия AGM-69A SRAM Фото 1. Бомбардировщик Boeing B-52 с ракетами AGM-69A SRAM, подвешенными под пилонами крыльев.
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