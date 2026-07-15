НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ДумаТВ

75 подписчиков

Захарова назвала неприемлемым размещение миротворческих сил на Украине

Захарова назвала неприемлемым размещение миротворческих сил на Украине

Размещение на Украине военных из «коалиции желающих» де-факто сделает их участниками конфликта и лишит всякого иммунитета от атак, заявили в МИД РФ, комментируя планы Парижа по проведению учений в Европе вблизи украинских границ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии