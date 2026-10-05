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Протесты во Франции, незаконная работа гидом и создание «Сил суперинтеллекта»

Протесты во Франции, незаконная работа гидом и создание «Сил суперинтеллекта»

- Во Франции старшеклассники разгромили более 20 школ во время протестов; - В России арестовали счета организатора концертов Канье Уэста; - «Фармстандарт» решил заняться производством интермедиатов — химических продуктов, необходимых для производства фармацевтических субстанций; - В Таиланде арестовали россиянина за незаконную работу гидом; - Президент США Дональд Трамп объявил о создании в стране Сил суперинтеллекта (SIF).

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