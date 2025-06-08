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В МИД РФ заявили о наращивании ракетных угроз со стороны США

В МИД РФ заявили о наращивании ракетных угроз со стороны США

Соблюдение Россией моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД) близится к своему логическому завершению, заявил в интервью журналистам ТАСС заместитель главы Министерства иностранных дел России (МИД РФ) Сергей Рябков.

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