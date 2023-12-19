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Reuters: Трамп сменит политику по Украине и КНР в случае победы на выборах

Reuters: Трамп сменит политику по Украине и КНР в случае победы на выборах

Бывший американский лидер Дональд Трамп в случае успеха на президентских выборах в 2024 году намерен назначить на основные должности в Минобороны, Государственном департаменте и Центральном разведывательном управлении лояльных людей, чтобы продвигать изоляционную внешнюю политику.

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