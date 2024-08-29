Заблудившаяся в Альпах пожилая женщина выжила и даже приручила лису 

89-летняя Джузеппина Барделли, потерявшаяся в итальянских Альпах, чудом выжила. Пенсионерка провела в горах четыре ночи и пять дней: пила дождевую воду, спала на деревьях, молилась и даже "подружилась" с лисой, пишет издание focus.
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