Сладков: ВСУ могут оказаться и под Москвой

Военный корреспондент, а ныне доброволец бригады «Невский» Добровольческого корпуса Минобороны РФ Александр Сладков заявил, что продолжительность конфликта зависит не только от действий армии, но и от готовности всего российского общества участвовать в обеспечении специальной военной операции.