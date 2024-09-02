Как сдерживать беспорядок в доме с помощью метода пяти вещей

Подход к уборке от профессионального психотерапевта. Что такое «метод пяти вещей» Это подход к домашним обязанностям, который придумала КейСи Дэвис — лицензированный психотерапевт, TikTok‑блогер с 1,5 млн подписчиков и автор книги «Ненавижу уборку.