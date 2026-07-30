На форуме в Южно-Сахалинске представили копию газопровода с автографом Путина

В Южно-Сахалинске представили копию газопровода с автографом президента России Владимира Путина. Экспонат был презентован на 30-м Международном дальневосточном энергетическом форуме "Энергия Сахалина", сообщает ТАСС.
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