RuNews.Biz
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RuNews.Biz

81 подписчик

Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

В России уволят десятки тысяч чиновников. Куда же им идти

Видно многовато стало у нас «слуг народа». Но неужели уволенные чиновники станут безработными и пойдут решать проблему дефицита рабочих рук? Разве такое возможно в нынешней системе? Дело в том, что Правительство РФ к 1 июля 2025 года планирует сократить на 10% штатные места для периферийных госслужащих, коих у нас не меньше 400 000 человек, о чём узнали […].

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх