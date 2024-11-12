В России уволят десятки тысяч чиновников. Куда же им идти

Видно многовато стало у нас «слуг народа». Но неужели уволенные чиновники станут безработными и пойдут решать проблему дефицита рабочих рук? Разве такое возможно в нынешней системе? Дело в том, что Правительство РФ к 1 июля 2025 года планирует сократить на 10% штатные места для периферийных госслужащих, коих у нас не меньше 400 000 человек, о чём узнали […].