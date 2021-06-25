Ученый сообщил, что штамм «дельта» в два раза заразнее изначального коронавируса

Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан рассказала, что вариант коронавируса «дельта» может стать доминантным в мире, потому что в два раза более заразен по сравнению с изначальным вирусом SARS-CoV-2 .