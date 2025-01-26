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ИЗВЕСТИЯ iz

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Курьерная лестница: наркошопы стали активнее вербовать подростков

Курьерная лестница: наркошопы стали активнее вербовать подростков

В последние месяцы продавцы наркотиков значительно активизировали вербовку подростков до 16 лет для распространения запрещенных веществ, выяснили «Известия», изучив специализированные ресурсы в даркнете и Telegram.

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