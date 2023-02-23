Французское СМИ: отношения между Россией и США достигли точки невозврата

Недавние выступления президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена продемонстрировали вхождение РФ и США в фазу прямого противостояния, при которой отношения между странами достигли точки невозврата.
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