Политика как он...
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Политика как она есть

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CNN заявил, что кандидат в постпреды США при ООН поменяла свою позицию по Украине

CNN заявил, что кандидат в постпреды США при ООН поменяла свою позицию по Украине

Кандидат на должность постоянного представителя при ООН в администрации избранного президента Дональда Трампа, член палаты представителей конгресса США Элиз Стефаник сменила свою позицию по конфликту на Украине.

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