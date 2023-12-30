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Зеленые фуражки возвращаются. Погранвойскам быть

Зеленые фуражки возвращаются. Погранвойскам быть

«Все-таки у меня были наивные представления о том, что весь мир, и прежде всего так называемый цивилизованный, понимает, что произошло с Россией, что она совсем стала другой страной, что идеологического противостояния уже нет, а значит, нет основы для конфронтации.

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