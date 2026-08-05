В Госдуме отреагировали на передачу ЕК Украине доходов от российских активов

Передача Европейской комиссией (ЕК) Украине доходов от российских замороженных активов является актом государственного бандитизма, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
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