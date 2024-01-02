«Опасности нет». Неизвестный предмет в центре Владивостока оказался страйкбольной гранатой

В пресс-службе УМВД России по Приморскому краю сообщили, что неизвестный предмет в центре Владивостока, из-за которого оцепили несколько улиц, оказался всего лишь страйкбольной гранатой, сообщает PRIMPRESS.
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