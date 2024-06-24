В Китае опровергли предположения об ухудшении отношений с Москвой из-за сотрудничества РФ и КНДР

Пекин с радостью смотрит на укрепление сотрудничества России и Северной Кореи, оно способствует стабильности на Корейском полуострове и безопасности на границах Китая, заявил глава Института исследования США и Восточной Азии Ляонинского университета профессор Люй Чао.
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