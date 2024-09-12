"Полонез" от Лукашенко. Президент на двух стульях: Оружие России не дает, зато Азербайджану — пожалуйста

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Свежие комментарии

  • Алексей Тан
    Прав автор!.. ох! как прав!... надо на помнить, что ещё в 1940 - 41-ом году... Что евреи запада Украины, что запада б..."Полонез" от Лука...
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Коллаж Царьграда Японский шпион, которого задержали в Белоруссии, признался, что собирал информацию для потенциальной ракетной атаки по республике.

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Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
Писаки нехер стравливать белорусов с россиянами! Видно что статья тухлая!!!!
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2 час.
евгений черкашин
Сраный писака заткни свою пасть поганую.
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1 час.
Алексей Тан
Прав автор!.. ох! как прав!... надо на помнить, что ещё в 1940 - 41-ом году... Что евреи запада Украины, что запада белярюси, ЖДАЛИ &quot;НЕМЦЕВ&quot;... мало того!... они утверждали, - что &quot;Немцы, ЭТО цивилизованный народ!! и они несут только СВОБОДУ другим народам... и Русскому к, они так же принесут, талько свободу и БЛАГО!.... И перед войной, это  ОНИ &quot; через &quot;комминтерны&quot; и свое еврейские кланы, &quot;СЛИВАЛИ&quot;.. всю информацию... той же ИУДЕЕ-нацысткой Германии... То то бали удивлены!. военные Красной Армии, КАРТЫ у немцев... были на мно-о-ого, точнее и подробней!... чем те же Карты... но в Красной Армии.... и о численности состава ВС... и их дислокации и где и кого как зовут и его должность.
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37 сек.

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