"Полонез" от Лукашенко. Президент на двух стульях: Оружие России не дает, зато Азербайджану — пожалуйста

Алексей Тан

Прав автор!.. ох! как прав!... надо на помнить, что ещё в 1940 - 41-ом году... Что евреи запада Украины, что запада белярюси, ЖДАЛИ "НЕМЦЕВ"... мало того!... они утверждали, - что "Немцы, ЭТО цивилизованный народ!! и они несут только СВОБОДУ другим народам... и Русскому к, они так же принесут, талько свободу и БЛАГО!.... И перед войной, это ОНИ " через "комминтерны" и свое еврейские кланы, "СЛИВАЛИ".. всю информацию... той же ИУДЕЕ-нацысткой Германии... То то бали удивлены!. военные Красной Армии, КАРТЫ у немцев... были на мно-о-ого, точнее и подробней!... чем те же Карты... но в Красной Армии.... и о численности состава ВС... и их дислокации и где и кого как зовут и его должность.