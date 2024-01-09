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Гладков поручил чиновникам и бюджетникам Белгорода пройти курсы первой помощи

Гладков поручил чиновникам и бюджетникам Белгорода пройти курсы первой помощи

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил сотрудникам органов госвласти и местного самоуправления, а также работникам бюджетных учреждений в Белгороде до конца января пройти курсы экстренной доврачебной помощи.

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