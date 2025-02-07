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Несекретные материалы

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Поражается более 90% целей: в Генштабе ВС РФ сообщили о прорыве в области высокоточных вооружений

Поражается более 90% целей: в Генштабе ВС РФ сообщили о прорыве в области высокоточных вооружений

В ходе специальной операции ВС РФ значительно повысили качество отечественных вооружений и достигли успеха в поражении целей противника, делая это с высокой точностью.

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Комментарии
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ВТ
Василий Топчий
Если это так, а я не сомневаюсь в достоверности информации, то почему до сих пор украина не капитулировала и ведётся обстрел объектов в глубоком тылу России. Может указанного вооружения мало, а также не достаточно солдат и офицеров на СВО.
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18 час.
РР
Русский Россиянин
Прорыв на бумаге, три года не можем зачистить Украину, за 3 месяца СССР освободилоУкраину, а у нас всё достижения, результат где ?! 3 года, Донецкую Луганскую область очистить не можем, ещё и Курскую область просрали. Читать противно, где результат от таких якобы, а по факту мнимых достижений?! Всё в своем репертуаре, обещаю обещать, самим то хоть не смешно, не стыдно ?! Надо применять, а не писать, коль они есть
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18 час.
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