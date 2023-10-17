Кулеба: 59 компаний из 23 стран согласились производить оружие с Украиной

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире всеукраинского телемарафона заявил, что 59 компаний из 23 стран присоединились к альянсу оборонных индустрий и будут вместе с Киевом производить оружие, передает РИА Новости.
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