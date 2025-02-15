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Петербургский дневник

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Мошенники стали притворяться сотрудниками аппарата омбудсмена РФ

Мошенники стали притворяться сотрудниками аппарата омбудсмена РФ

Они требуют денег за оказание безвозмездных услуг Телефонные мошенники придумали новый способ обмана населения: они стали звонить гражданам от имени аппарата омбудсмена и требовать денег за оказание помощи и услуг.

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