Мошенники стали притворяться сотрудниками аппарата омбудсмена РФ

Они требуют денег за оказание безвозмездных услуг Телефонные мошенники придумали новый способ обмана населения: они стали звонить гражданам от имени аппарата омбудсмена и требовать денег за оказание помощи и услуг.
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