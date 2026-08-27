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Строительство нового приемного отделения БСМП №2 в Барнауле завершили на 70%

Строительство нового приемного отделения БСМП №2 в Барнауле завершили на 70%

После запуска новое подразделение БСМП № 2 сможет ежедневно принимать от 150 до 200 пациентов Строительство нового приемного отделения Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи № 2 в Барнауле вышло на завершающий этап.

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