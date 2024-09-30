Армия Израиля начала небольшие наземные операции на юге Ливана и вновь атаковала Бейрут. Что известно на данный момент?

NBC News: армия Израиля начала наземные разведоперации на юге Ливана Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала разведывательные операции в Ливане, известно о прорывах ЦАХАЛ сразу на нескольких участках границы.
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