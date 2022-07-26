Полиция проверит блогера Поперечного на предмет дискредитации ВС РФ

Полиция проверяет блогера Данилу Поперечного на предмет дискредитации российских ВС. По данным «Известий», столичным правоохранителям поступило обращение о проверке Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) комика.
Полиция проверяет блогера Данилу Поперечного на предмет дискредитации российских ВС. По данным «Известий», столичным правоохранителям поступило обращение о проверке Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) комика.
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