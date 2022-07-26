ИЗВЕСТИЯ iz

6 528 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    Я уверена, что первыми словами Си будут: "ЗДРАВСТВУЙ, ДОРОГОЙ ДРУГ!"... Как это уже было однажды...Bloomberg рассказ...
  • Liudmila Kosteley (Моисеева)
    ООН всё равно делает что им США прикажет. Надо менять МЕСТО ШТАБА ООН.РФ заявила об отс...
  • Надежда Никитина
    Ну вот и время пришло. Сначала флаги....потом?IDNES: власти ряд...

Полиция проверит блогера Поперечного на предмет дискредитации ВС РФ

Полиция проверит блогера Поперечного на предмет дискредитации ВС РФ

Полиция проверяет блогера Данилу Поперечного на предмет дискредитации российских ВС. По данным «Известий», столичным правоохранителям поступило обращение о проверке Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) комика.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх