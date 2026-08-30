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Песков: саммит Путина, Трампа и Зеленского возможен для фиксации договорённостей

Песков: саммит Путина, Трампа и Зеленского возможен для фиксации договорённостей

Саммит президента России Владимира Путина, лидера США Дональда Трампа и Владимира Зеленского возможно провести только для фиксации договорённостей по разрешению украинского конфликта.

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Наталья Никифорова

Достали уже с этими договоренностями. Как можно договариваться с отъявленными террористами и лжецами, которые тут же откажутся от собственных слов. "Бздюха " Анкориджа мало показалось или мозги окончательно им отравились? Просто зла не хватает от всех этих камланий про "мирные переговоры". Путин что, забыл как его Меркель с Олландом обвели вокруг пальца? Не надоело наступать постоянно на одни и те же грабли или он просто тянет время и косит под дурака? Тогда флаг ему в руки.