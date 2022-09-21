Турецкие мотивы: банки Вьетнама и Казахстана приостановили прием карт «Мир»

Какие рекомендации дают кредитные организации путешествующим за рубеж. Вслед за турецкими банками кредитные организации других стран, которые ранее принимали карты «Мир», перестают работать с российской платежной системой.
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