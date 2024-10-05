В Ленобласти блогер-правозащитник поругался с полицией и «наговорил» на три уголовных дела. Видео

В Ленинградской области блогер Николай Поминов, известный своим скандальным контентом и вызывающим поведением, развязал конфликт с полицией в результате которого наговорил себе на две уголовные статьи — клевета и оскорбление представителей власти.
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