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Камерофон Honor Magic 9 получит две камеры по 200 Мп и два внешних объектива

Камерофон Honor Magic 9 получит две камеры по 200 Мп и два внешних объектива

Топовые модели серии получат ARRI, улучшенную стабилизацию и набор профессиональных аксессуаров для съёмки Серия Honor Magic9 получит набор фотоаксессуаров, включая новый компактный телеконвертер с фокусным расстоянием 200 мм и старшую модель на 500 мм.

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