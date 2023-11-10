Специалисты ЮВО в Армении выполнили все поставленные задачи по инженерному обеспечению войск в летнем периоде обучения

В течение текущего месяца инженерные подразделения будут выполнять задачи по подготовке полигонов военной базы к новому учебному периоду и переводом специальной техники подразделения на зимний режим эксплуатации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии