«К концу 2024 года танки США, НАТО будут в Москве»: пророчество генерала припомнили в cети — оно сбылось даже раньше срока

Понедельник, 06 мая, 2024 Контакты lentaruss lentaruss — Новости ГЛАВНАЯ В МИРЕ РОССИЯ США УКРАИНА ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА Русские начали по-настоящему: Ответ на американские кассетные бомбы оказался сильнее в 10 раз.
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